Prometteva ai ragazzini carriere nel mondo del calcio e poi, una volta conquistata la fiducia loro e dei genitori, li palpeggiava in macchina. Un 53enne romano, talent scout di giovani promesse del calcio, è stato arrestato ieri pomeriggio dagli agenti della IV sezione della Squadra Mobile che lo hanno sorpreso in flagranza mentre, poco prima degli allenamenti, molestava un ragazzino poco distante dal centro sportivo dell'As Roma a Trigoria. Secondo le indagini coordinate dal sostituto procuratore Maria Gabriella Fazi e partite dopo la denuncia per molestie presentata da una famiglia, almeno altri due minorenni sarebbero finiti nella rete dell'uomo ora a Regina Coeli con l'accusa di abusi sessuali nei confronti di minore.