I delfini incontrano i ragazzi "speciali" nel parco acquatico

Vicino agli animali, vicino ai ragazzi “speciali”. Il cuore grande di Zoomarine. Il parco acquatico Zoomarine, promotore dell’educazione ambientale, della divulgazione scientifica e della ricerca, grazie all’iniziativa “Interazione delfini” ha permesso ai ragazzi “speciali”, autistici e down, dell’Associazione Traiano Boxe Integrato Fiumicino Onlus di vivere un’esperienza unica: un incontro acquatico ravvicinato con i delfini del parco. L’incontro ha visto tre bambini autistici, un ragazzo down ed una ragazza paraplegica, sotto l’attenta supervisione degli addestratori, interagire con questi splendidi mammiferi marini. L’incontro, della durata di un'ora, si è svolto in due fasi. Durante la prima fase preparatoria, attraverso la visione di un filmato, sono state fornite informazioni sui delfini, le loro caratteristiche e abitudini di vita, a cui è seguito un incontro conoscitivo utile agli addestratori per capire come favorire l’interazione tra delfini e ragazzi in funzione delle loro disabilità. Nella seconda fase i ragazzi sono entrati in acqua. Il supervisore Arturo, il responsabile del delfinario Angelo e gli addestratori Francesca, Caterina, Margherita, Riccardo, Erica e Davide, hanno saputo mettere a loro agio questi ragazzi “speciali” creando un'atmosfera familiare e simpatica all’interno della quale i delfini Marco e Paco hanno regalato momenti di pura felicità.

L’interazione, in acqua bassa, è stata caratterizzata dalla conoscenza di interessanti e curiose informazioni morfologiche e fisiologiche dei delfini, delle abitudini alimentari e dei comportamenti sociali, quale approfondimento di quanto appreso durante la visione del filmato. Successivamente sono state mostrate le doti natatorie dei delfini, spettacolari capriole e balzi in acqua alta, grazie ai segnali eseguiti dai ragazzi con l’aiuto degli addestratori. Nel pieno rispetto di questi meravigliosi mammiferi marini, l’esperienza è stata ricca di momenti indimenticabili, i ragazzi hanno potuto anche conoscere la simpatia dei delfini sempre pronti a giocare scherzosamente con gli spruzzi d’acqua. Un’esperienza di sensibilizzazione al rispetto degli animali e di educazione per la salvaguardia dell’ambiente marino e delle specie che lo abitano, resa possibile dalla grande intelligenza, capacità comunicativa e di interazione che caratterizza questi animali, ma non solo: grazie alle loro doti possono intervenire positivamente rispetto l’isolamento tipico delle persone con disturbi dello spettro autistico o favorire il miglioramento delle condizioni delle persone con problemi motori.

“Ringraziamo di cuore Zoomarine e tutto il suo staff per la dolcezza con cui ha accolto i nostri ragazzi - ha detto l’Associazione Traiano Boxe Integrato Fiumicino Onlus - Abbiamo trascorso una meravigliosa giornata all’insegna dell’amore per gli animali ammirando le dimostrazioni educative di pinnipedi, cani, pappagalli e uccelli tropicali, e del divertimento grazie alle giostre e i giochi che il parco offre a adulti, bambini e disabili”.