Deborah torna libera. Il pm: voleva difendersi

Notificato questa mattina a Deborah Sciacquatori e al suo avvocato Sarah Proietti il decreto di liberazione. Eccesso colposo di legittima difesa la contestazione formalizzata alla 19enne che all'alba di domenica a Monterotondo ha accoltellato a morte suo padre Lorenzo, ex pugile di 41 anni, nel corsodell'ennesima aggressione subita da lei, dalla mamma e dalla nonna paterna. Il provvedimento arriva all'esito degli accertamenti, sentite le testimonianze e alla luce dei primi esiti dell'esame autoptico.

"Al momento la ragazza è indagata per eccesso colposo di legittima difesa, ma non è escluso che, nelle prossime 2 settimane, si possa chiedere al gip l'archiviazione perché la ragazza, allo stato degli atti a nostra conoscenza, ha agito per difendersi". A dirlo il Procuratore capo di Tivoli, Francesco Menditto.