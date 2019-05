Vip in campo per ricordare Gianni Danieli

Sono passati cinque anni da quel maledetto giorno in cui Gianni Danieli è morto sotto il peso di un grosso pino mentre viaggiava sulla sua moto lungo la via Cristoforo Colombo a Roma. E, ogni anno, per ricordare il giovane fisioterapista, i suoi amici si ritrovano su un campo di calcio (sport che Gianni amava molto da tifoso sfegatato della Fiorentina). Capitanati dal fratello Alessandro Danieli, quest'anno si sono ritrovati sull'erba del Salaria Sport Village di Fabio Eleuteri per il V Trofeo Gianni Danieli. Tutto il giorno si sono alternate sui campi le formazioni con i colori di Fiorentina, Perugia, Roma, Benevento, Frosinone, Pescara e Lazio (quest'ultima risultata poi la vincitrice). Tra i giocatori in campo anche numerosissimi vip, tra i quali: Paolo Bonolis, Massimo bagnato, Antonio Giuliani, Edoardo Leo, Rudy Zerby, Paolo Ciavarro, Piccio De Sisti, Vincent Canderla, Marco Cassetti. E poi anche Odoacre Chierico e Giuseppe Giannini. Non è voluta mancare neanche Elena D'Amario, la ballerina di Amici grande amica di Gianni. Tra i presenti anche il medico dello Sport Gianpiero Cutolo e il medico pediatra Corrado Ferrari, tra i premiati il presidente dell'Accademia Frosinone Luigi Lunghi e il presidente della Scuola dei Leoni, Claudio Peroni. L'appuntamento per tutti è per il prossimo anno. Per non dimenticare. E nella speranza che, prima o poi, il Campidoglio si decida a intitolare una strada o un campo a Gianni Danieli come promesso e non ancora mantenuto.