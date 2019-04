Formello, brucia impianto fotovoltaico. Incendio nel deposito Ups

Incendio nel deposito Ups di Formello. Le fiamme si sarebbero sviluppate dalle centraline degli impianti fotovoltaici sul detto della famosa azienda di spedizioni veloci. Sul posto, dalle ore 13.50 circa, in via Formellese km 4.300, nei pressi della località Formello, di due squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma con supporto di autobotte, autoscala a nucleo NBCR. Al momento non ci sono feriti o problemi di viabilità.