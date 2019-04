La Raggi replica Salvini: "Se lui è Batman io sono Wonder Woman

"Rispondo con una battuta. Se Salvini è Batman per aver portato 136 poliziotti in più a Roma, allora io sono Wonder Woman perché ho assunto più di mille vigili". La sindaca di Roma Virginia Raggi replica così al vicepremier e ministro dell'Interno leghista a margine di una conferenza in Campidoglio, replicando alle parole di Salvini ("per Roma, come ministro, manca solo che mi metto il mantello di Batman", ha detto ieri) e i dati del Viminale su 136 poliziotti già inviati a Roma e altri 844 in arrivo.

Replica che ha ispirato la creatività del Mvomimento 5 Stelle Roma che ha pubblicato sui social un fotomontaggio in cui Raggi e Salvini appaiono nei panni dei supereroi da loro stessi coitati.