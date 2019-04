Muore in auto sulla Colombo: la Procura indaga per omicidio colposo

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per la morte del bambino di 11 anni avvenuta questa mattina su via Cristoforo Colombo, a Roma. È stata disposta l’autopsia che verrà effettuata al policlinico di Tor Vergata per stabilire le cause del decesso. Secondo quanto si apprende all’arrivo dell’ambulanza, che da Casal Palocco ha impiegato 6 minuti ad arrivare in via Wolf Ferrari, il bambino non respirava. I tentativi di rianimarlo sono durati oltre mezz’ora quando purtroppo i sanitari hanno dovuto constatare il decesso. A quanto riferito, a causa dei problemi respiratori, in passato il piccolo era stato visitato diverse volte in ospedale. L’ultimo episodio è accaduto durante la notte. Per questo motivo la madre stamattina stava portando il figlio in ospedale quando le condizioni dell’11enne si sono aggravate e la donna ha chiesto aiuto a una pattuglia della Polizia locale che ha intercettato un’ambulanza all’altezza di Casal Palocco e l’ha scortata sul posto.

"Esprimo vicinanza ai familiari colpiti dal tragico evento e ringrazio il personale intervenuto, che, in una situazione di non facile gestione e dal triste epilogo, ha proceduto nell'immediatezza ad attivare tutte le procedure necessarie per prestare ausilio alla famiglia, dimostrando grande sensibilità e prontezza di iniziativa” ha dichiarato il comandante generale della polizia locale di Roma Antonio Di Maggio.