In fila sulla Colombo con la mamma, bambino muore sul ciglio della strada

Stava andando a scuola con la mamma e la zia. Un bambino di 11 anni è stato colto da un attacco cardiaco, è sceso dalla macchina e si è accasciato sul ciglio della strada. E' avvenuto questa mattina all'Infernetto, su via Cristoforo Colombo tra via di Casal Palocco e via Wolf Ferrari. Mamma e zia hanno chiesto aiuto a una pattuglia della Polizia Municipale che ha prontamente scortato l'arrivo di un'ambulanza. Inutili, però, sono stati i tentativi di rianimazione attraverso massaggio cardiaco e defibrillatore. Per il piccolo non c'è stato nulla da fare e il suo corpo è stato avvolto in una coperta termica.