Occupa la casa popolare data ai rom. Sgomberata la mamma col bambino

Case popolari ai rom, ancora rivolta a Casal Bruciato. Stamattina una ragazza romana, Noemi, con il suo bambino piccolo, ha occupato l'appartamento assegnato a una famiglia rom, portata via ieri pomeriggio, in seguito alla forte protesta della cittadinanza che ha fatto le barricate di cassonetti in strada. La giovane però è stata subito sgomberata e in via Cipriano Facchinetti è scattata subito una nuova protesta con la gente in strada che ha difeso la ragazza romana. "Vergogna - hanno detto - sono subito pronti a sgomberare le case occupate ma solo se non si tratta di rom".