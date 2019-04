Con gli ultimi trasferimenti effettuati in mattinata sono stati portati tutti altrove i 60 Rom che martedì sera erano stati collocati nel centro di accoglienza di via dei Codirossoni, a Torre Maura, scatenando violente proteste da parte di un gruppo di residenti della zona. Questa mattina 7 pulmini hanno portato in altre strutture di accoglienza disseminate per la città le ultime 30 persone rimaste.

Fuori dall'edificio non ci sono più i capannelli di persone come nei giorni scorsi, il quartiere tenta un ritorno alla normalità con il mercato del venerdì allestito nelle strade adiacenti. La struttura rimane comunque presidiata da uomini e mezzi delle forze dell'ordine, in attesa della fiaccolata di questa sera di Forza Nuova.

"Non me sta bene che no". Utilizzando una delle frasi che il giovane Simone ha detto ai militanti di Casapound nei giorni della protesta, l'Anpi provinciale di Roma, insieme con le associazioni, i movimenti e i sindacati ha organizzato per domani una contromanifestazione a Torre Maura, proprio in concomitanza con un sit-in annunciato da Casapound.