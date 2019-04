Diecimila runner alla Maratona di Roma: percorso, deviazioni e chiusure stradali

Domenica 7 aprile si svolgerà la XXV ACEA Maratona Internazionale di Roma, l'evento di running organizzato dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera e da Roma Capitale inserito nel calendario FIDAL con classificazione Gold e in quello IAAF quale Silver Label Road Race.

La partenza della maratona è fissata alle 8.35 (alle 8.30 si aprirà con la gara dei disabili) in via dei Fori Imperiali, all'altezza di Largo Corrado Ricci, e l'arrivo sarà sempre in via dei Fori Imperiali poco prima dell'incrocio con via Cavour. Alla prova competitiva di 42,195 chilometri è abbinata la Stracittadina non competitiva di 5 chilometri, che partirà sempre in via dei Fori Imperiali a seguire dall'ultima partenza delle tre onde della maratona, e si concluderà all'interno del Circo Massimo.

PERCORSO E CHIUSURE STRADALI - Dalle 7,30 di domenica mattina saranno progressivamente chiuse le strade interessate dalla gara: piazza Venezia, via del Teatro Marcello, via Petroselli, piazza Bocca della Verità, via dei Cerchi, piazza Porta Capena, viale Aventino, piazza Albania, viale Marco Polo, via Colombo, viale Marconi, viale Ferdinando Baldelli, via Ostiense, via Marmorata, piazza dell'Emporio, lungotevere Aventino, lungotevere dei Pierleoni, lungotevere de' Cenci, lungotevere dei Vallati, lungotevere dei Tebaldi, lungotevere dei Sangallo, lungotevere dei Fiorentini, piazza Paoli, lungotevere Tor di Nona, lungotevere Marzio, ponte Cavour, piazza Cavour, via Crescenzio, piazza Adriana, piazza Risorgimento, viale Giulio Cesare, viale delle Milizie, via della Giuliana, piazzale Clodio, viale Mazzini, piazza Mazzini, lungotevere Oberdan, lungotevere della Vittoria, ponte Duca D'Aosta, lungotevere Flaminio, viale della XVII Olimpiade, viale Tiziano, piazza Apollodoro, piazza delle Belle Arti, lungotevere delle Navi, passeggiata di Ripetta, piazza Augusto Imperatore, via del Corso, piazza di Spagna, via Due Macelli, via del Tritone, largo Chigi, via Tomacelli, via di Monte Brianzo, via Zanardelli, corso Rinascimento, corso Vittorio Emanuele, largo Argentina, via del Plebiscito, piazza Venezia. La riapertura delle strade è prevista attorno alle 17. Da inizio servizio sarà chiusa la fermata Colosseo della metro B. Deviate le linee di bus lungo il percorso.

LA MARATONA - Ai nastri di partenza si attendono 10.000 partecipanti. Nel dettaglio, saranno 7080 gli italiani e 2920 gli stranieri provenienti da 88 nazioni differenti. Per ciò che concerne l'Italia, il Lazio è la regione più rappresentata con 2657 iscritti, dei quali 2283 da Roma e provincia, seguito dalla Lombardia con 652, Puglia con 480, Emilia Romagna con 448, Campania con 415, Veneto con 402, Toscana con 382, Piemonte con 304 e Abruzzo con 290. Le nazioni estere più rappresentate, invece, sono la Francia con 804 iscritti, la Gran Bretagna con 278, la Spagna con 262, la Germania con 198 e gli Stati Uniti con 161. Gli uomini iscritti sono 7966, le donne 2034. Alla Stracittadina di 5 chilometri, le cui iscrizioni saranno aperte fino a sabato 6 aprile al villaggio allestito al Ragusa Off di via Tuscolana, si attendono migliaia di persone, tra cittadini e turisti. La gara sarà trasmessa in differita su RaiSport, nella serata di domenica 7 aprile.

LA STRACITTADINA - La Stracittadina partirà sempre da via dei Fori Imperiali, qualche minuto dopo lo start della maratona. Il percorso si snoda nel cuore della Roma imperiale, toccando alcune delle vie più affascinanti della Città Eterna, e arriva dentro al Circo Massimo, luogo della festa finale con stand e animazione per tutti. Alla Stracittadina, grazie anche ai tanti progetti dedicati a studenti, anziani, associazioni non profit, sono attese migliaia di persone.