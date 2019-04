Caccia all'alloggio: ecco dove vivere a Roma (con un clic)

Con l'enorme aumento dei prezzi di affitto cercare casa diventa una sfida. Dove vivere a Roma? "Badi", la piattaforma leader per l'affitto delle stanze che permette di pubblicare annunci, trovare e prenotare in modo facile e sicuro ha selezionato i quartieri emergenti da tenere d'occhio nella Capitale, quelli che stanno attirando l'attenzione degli utenti, dunque destinati a crescere anche nel prezzo dell'affitto al metro quadro. Ad esempio, zone poco raccomandabili, grazie ai processi di riqualificazione, sono diventate oggi nuovi quartieri "cool": dal Pigneto a Centocelle fino all’Alessandrino.

A Roma, secondo i dati raccolti da badi, a determinare la rinascita di alcuni quartieri è stata senza dubbio la nuova linea C della metropolitana che ha premiato il Pigneto, uno dei quartieri "yuccie" della Capitale, una zona multiculturale dove passato e presente si intrecciano dando nuova luce alla città. Tra murales, negozi chic, botteghe artigiane e movida, il Pigneto è sicuramente tra le nuove aree più trendy di Roma. E dove i prezzi delle case si attestano intorno ai 2.700 euro al metro quadrato.

Centocelle è invece il quartiere candidato a successore di Pigneto e San Lorenzo. Si sta lasciando alle spalle la nomina di quartiere "degradato" anche grazie all’apertura di bistrot e locali di tendenza. I prezzi delle case sono ancora bassi, per cui Centocelle rappresenta una delle aree da tenere d’occhio in questo momento perché destinato ad affermarsi nei prossimi anni tra i nuovi quartieri cool di Roma. Qui i prezzi per mq si attestano intorno ai 3.000 euro.

Infine l’Alessandrino. Negli ultimi anni sono state realizzate ampie vie ed edifici moderni, come la celebre chiesa di Dio Padre Misericordioso progettata da Richard Meier. Oggi la zona rientra tra le aree individuate dal Comune per promuovere l’identità locale e i processi di qualificazione e modernizzazione della periferia. I prezzi per mq all’Alessandrino si attestano invece intorno ai 2.300 euro.

