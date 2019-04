Blitz a Tor Sapienza contro le occupazioni. Fermati trenta abusivi

Ennesimo blitz da parte della Polizia Locale. A seguito di esposti e molteplici segnalazioni dei cittadini, pervenute al Campidoglio e al Comando del Corpo, i caschi bianchi romani sono intervenuti con circa 50 unità, rilevando nel quartiere di Tor Sapienza occupazioni abusive e scoprendo furti di energia elettrica e abusi edilizi di box auto e negozi trasformati in appartamenti. Gli stabili sono quelli che vanno dal numero civico 78 al numero 156 di via Giorgio Morandi.

Nel corso delle operazioni gli agenti hanno potuto accertare come, le numerose unità immobiliari occupate, fossero alimentate da allacci elettrici abusivi. Pertanto si è proceduto all’immediato fermo di almeno 30 occupanti che saranno portati presso l’ufficio di foto segnalamento del Comando del Corpo con l’accusa di furto aggravato di energia elettrica.

Ma episodi analoghi non sono nuovi nella Capitale. A novembre del 2018 infatti, in un altro quartiere periferico – quello di Corviale – i carabinieri della Stazione di Villa Bonelli avevano arrestato tre persone, due romane di 54 e 37 anni e un quarantatrenne bosniaco, accusati anch’essi di furto aggravato di energia elettrica. I tre si erano allacciati abusivamente dai loro appartamenti al contatore condominiale da cui si "rifornivano gratis" di energia elettrica. Subito dopo l’arresto il personale specializzato aveva messo in sicurezza il contatore generale ripristinando nuovamente la corrente allo stabile.