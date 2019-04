Dalla magia dell'Oriente ai misteri della giungla, riapre Rainbow Magicland

Nuova stagione e tantissime novità per Rainbow MagicLand, il parco divertimenti più grande di Roma, situato a soli 20 minuti dalla capitale lungo l’autostrada Roma-Napoli che, dopo la consueta pausa invernale, riaprirà ufficialmente le sue porte a partire dal 19 aprile. Il parco, per quella data, avrà completato un importante piano di investimenti, la ritematizzazione di una intera zona, l’introduzione di 4 nuove attrazioni, 3 delle quali disponibili da subito e tante altre novità. Chi vorrà avere una anteprima di tutto questo ed immergersi, work in progress, in tutti i cambiamenti che il parco sta vivendo, potrà accedere al parco durante i fine settimana del 6 e 7 e del 13 e 14 aprile usufruendo di un biglietto ad una tariffa straordinaria di 9,90 €.

Ma le grandi novità di questa stagione, ricca di cambiamenti, saranno a disposizione dei visitatori su più fronti a partire

dal rilancio delle politiche commerciali e da imperdibili spettacoli dedicati a tutta la famiglia. Dal rinnovato sito magicland.it è possibile acquistare tutto il divertimento a partire da € 31.50, con il nuovo biglietto Open, anziché € 35.00 per l’intero e da € 26 invece di € 29 per quello ridotto. Un biglietto esclusivo per entrare al parco quando vuoi, nei giorni indicati nel calendario di apertura, e in più tanti vantaggi compresi nel prezzo: a partire dal secondo giorno consecutivo gratis, 50% di sconto sull’acquisto del Magic Pass, 20% di sconto nei ristoranti e negozi, infine 50% di sconto sul parcheggio. Scegliendo prima la data in cui venire a Rainbow MagicLand potrete acquistare online a un prezzo super vantaggioso, il biglietto a Data Fissa disponibile a partire da € 19,90 invece di €35 e ridotto a partire da € 19,90 invece di €29. Le famiglie restano sempre il pubblico preferenziale e a loro è dedicato lo speciale pacchetto che consente di trascorrere una giornata di puro divertimento ad un prezzo davvero conveniente. È possibile infatti, acquistare online (con validità fino al 30 giugno): 3 biglietti a €59 invece di € 105, 4 biglietti a €79 invece di € 140, oppure 5 biglietti a € 99 invece di € 175.

Il divertimento a Magicland inizia appena varcati i cancelli del Parco dove sarete travolti dall’avvolgente energia del Magicland Dream Cast. Allegria, divertimento ed emozioni vi accompagneranno dalla mattina alla sera. E quando meno te lo aspetti potresti essere sorpreso dalle incursioni di Gattobaleno, la nostra mitica mascotte. Sai cantare, ballare o recitare e hai meno di 12 anni? Il tuo sogno è sempre stato quello di diventare “famoso”? Il nuovo Talent di Rainbow MagicLand ti aspetta. Iscriviti compilando il form su www.magicland.it, e partecipa alle selezioni per diventare uno/a dei protagonisti di questa nuova stagione. Il tuo spirito da avventuriero vuole mettersi alla prova? Ecco una novità che fa proprio per te. I Magic Ricercatori devono salvare la piccola Kora e hanno bisogno proprio del tuo aiuto. Mettiti alla prova ne “I Misteri della Giungla”, potrai vivere un'esperienza da vero protagonista, e conoscere da vicino il nostro Gorilla Mabù.

La Magia dell'Oriente arriva da molto lontano, fino a giungere a Rainbow Magicland con Aladin, la magia del musical. Dal 19 aprile nella bellissima Agrabah, per vivere insieme le misteriose avventure di Aladin e della sua lampada (Gran Teatro). Il Piccolo Teatro aprirà la sua stagione ospitando nei weekend del 6/7 e 13/14 aprile Camelot il potere dei quattro elementi, nella Britannia del I secolo d.C. regna il potente re Artù. Molti anni dopo deve fronteggiare troppi pericoli e per la prima volta il destino del regno passerà nelle mani degli spettatori. Amatissime da grandi e piccole fans, seguitissime in tutto il mondo, le magiche fatine Winx vi attendono in giro per il Parco, per ballare e scattare selfie. Ma il bello di una giornata a MagicLand è anche ridere e scherzare, magari raggiungendo una nuova un’attrazione, ecco perché abbiamo pensato di arricchire la vostra “esperienza parco” di nuovi momenti di animazione: a partire da “Gattobaleno Show”. Infatti, la nostra impavida mascotte, a bordo di una Super macchina, che certo non passerà inosservata, sfreccerà per le vie del Parco per ballare e cantare con voi. Non perdete l’occasione di immortalare questi momenti unici insieme a lui! Ma l’allegria si gusta anche a tavola, tra una portata e l’altra con storie, canzoni e balli, al rinnovato ristorante "Al Castello" per un pasto veloce in compagnia dei nostri Giullari, Menestrelli e Cantastorie.