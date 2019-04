Paura a Guidonia, l'autobus viene divorato dalle fiamme

Paura sulla linea di trasporto pubblico 1A di Guidonia-Montecelio. L'autobus SAP della circolare Setteville - Setteville nord è andato in fiamme in via Valle dell'Aniene a Guidonia. Tra i passeggeri del mezzo, un Mercedes Citaro in viaggio per la corsa delle 7.30, nessuno è rimasto ferito.