Imprenditori pronti alla rivolta di piazza

Sette associazioni di categoria romane che rappresentano 400 mila imprese, vale a dire il 70 per cento del Pil della Capitale, insieme, per la prima volta, a lanciare un vero e proprio ultimatum alla sindaca Raggi: «Ci ascolti, ci convochi, faccia ripartire questa città per il bene di tutti, altrimenti prenderemo i nostri provvedimenti». Ci sono Acer, Cna, Coldiretti, Confcommercio, Confesercenti, Federlazio, Unindustria. Più volte, ognuna di loro, ha cercato in questi anni di Amministrazione Cinque Stelle un dialogo con la sindaca, ha fatto proposte, ha avuto a volte rassicurazioni, in altre occasioni promesse, ma il bilancio è negativo per tutte le associazioni di categoria, che chiedono decisioni e azioni concrete non più rinviabili...

