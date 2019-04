Arriva la Formula E, ecco le deviazioni

Il 13 aprile torna la gara della Formula E all'Eur, la gara valida per il campionato dei «bolidi» elettrici. Sono previste deviazioni alla mobilità pubblica e privata. I giorni interessati vanno fino al 10 aprile per l'allestimento del circuito, il 12 e il 13 aprile per l'evento e dal 14 al 21 aprile per il ripristino della circolazione.

Per creare meno disagi possibili ai residenti, i lavori si svolgeranno prevalentemente in orario notturno. Sul sito del comune di Roma inoltre sono riportate tutte le modifiche di percorso alle linee dei pullman.

Via Cristoforo Colombo invece resterà chiusa al traffico dalle 20.30 del 10 aprile fino al 15 aprile alle 5.30 del mattino. Anas e Autostrade per l'Italia monitoreranno e informeranno gli utenti circa la situazione traffico sul grande raccordo anulare. Tramite le app Waze e Google Maps invece sarà possibile consultare tutte le modifiche alla viabilità privata e dei mezzi pubblici.

L'intera area è stata suddivisa in due anelli. Dalle 20.30 del 10 Aprile alle 5.30 del 13 aprile nei due anelli più esterni e dalle 20.30 del 13 aprile alle 5.30 del 15 aprile in tutti gli anelli, è vietata la circolazione al traffico. Resta libera la circolazione pedonale in tutte le aree. Nella giornata di gara del 13 Aprile invece i pedoni avranno accesso libero solo nella zona esterna, mentre per quella interna sarà necessario esibire un titolo valido.

Sempre sul sito del comune sono riportati gli itinerari principali per raggiungere il tracciato. Il mezzo più pratico è la metropolitana linea B. Scendendo alla fermate Eur Magliana, Eur Palasport o Eur Fermi infatti possibile raggiungere il circuito a piedi in soli 5 minuti. Per chi arriva da fuori città la metropolitana costituisce la prima alternativa, potendo prendere la linea B direttamente dalle stazioni di Termini, Tiburtina e Ostiense, ma anche dal parcheggio di scambio Ponte Mammolo.

Per il momento, fino al 10 aprile, in orario notturno si lavorerà per iniziare a fare le prime modifiche per il tracciato. Da mercoledì sera fino alla sera del 19 verranno chiusi al traffico viale della Letteratura e viale della Pittura. Dalle 20,30 del 10 aprile alle 5,30 del 15 aprile, poi, verrà chiusa la Cristoforo Colombo tra l'incrocio con via Laurentina e via dell'Oceano Atlantico.