Botte all'asilo, maestro sospeso nella materna a Casetta Mattei

Botte e umiliazioni ai bambini dell'asilo. A picchiare i 19 piccoli alunni della materna, nella scuola del quartiere romano Casetta Mattei, era un maestro di 42 anni. Sono stati gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale a mettere fine alle violenze in classe. Al termine di indagini coordinate dalla Locale Procura della Repubblica, gruppo specializzato dei reati contro i minori, i caschi bianchi dell'XI Gruppo Marconi e del Gruppo Sicurezza Sociale Urbana (Gssu), hanno eseguito la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla scuola ed ai bambini vittime di violenza, e la misura della sospensione dal pubblico servizio , emessa dal gip nei confronti di un insegnate di anni 42 di una scuola dell’infanzia sita in zona XI Municipio.

Le indagini sono state avviate nel mese di dicembre 2018 a seguito della denuncia presentata da parte dei genitori di alcuni bambini frequentanti una scuola materna della zona sud-ovest della Capitale. I familiari si erano rivolti alla Polizia Locale del Gruppo Marconi, diretti dal dottor Emanuele Moretti, per denunciare presunte percosse e vessazioni a cui venivano sottoposti i propri figli da parte di un insegnante, durante le lezioni. In particolare i bambini lamentavano vari soprusi, tanto da aver iniziato a manifestare atteggiamenti anomali nell’ambito familiare, oltre alla volontà di non frequentare più la scuola. Le attività investigative, svolte anche attraverso le telecamere installate all’interno della scuola, hanno consentito di accertare come diversi bambini fossero sottoposti a condotte maltrattanti sia di natura fisica che psicologica: schiaffi, urla, spinte e costrizioni varie, oltre a forme di punizioni umilianti.