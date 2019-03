Esplosione a Frascati, si temono morti

Prima il terribile boato poi l'esplosione e l'incendio. Paura ai Castelli romani, nel comune di Frascati, dove alle 21 è esplosa una villetta di due piani in via Macchia dello Sterparo, al civico 108. Nello scoppio sono morti padre e figlio: l'uomo Angelo Bernardini, di 51 anni e il 21enne Mario. Ferita la moglie 47enne. L'altro figlio, 17 anni, non era in casa al momento dello scoppio. Sul posto quattro squadre dei vigili del fuoco con supporto del nucleo Nbcr, del carro crolli e nucleo Usar specializzato nel recupero di persone sotto le macerie e i carabinieri.