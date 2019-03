Preso a bastonate per il biglietto, autista Cotral in ospedale

Per aver chiesto il titolo di viaggio a un passeggero, il conducente di un autobus di linea dell’azienda Cotral è stato colpito da F.U., settantaseienne italiano che, dopo aver rotto il vetro della porta anteriore del mezzo con il suo bastone da passeggio, ha inferto diversi colpi all’autista del mezzo, costringendolo alle cure mediche, con una prognosi di 30 giorni per fratture. L’uomo è stato fermato dagli agenti del gruppo Tuscolano della Polizia locale di Roma Capitale presso il terminal Anagnina.

L’aggressore, pur non avendo alcuna tessera di viaggio a tariffa gratuita, prevista per i passeggeri con età pari o superiore a 70 anni, pretendeva di circolare liberamente. Dopo aver assunto atteggiamenti prepotenti, inveendo più volte nei confronti del conducente e di altre persone a bordo del mezzo, l’uomo ha iniziato a minacciare l’autista dell’ autobus per poi prenderlo a bastonate. Cattiva sorte è toccata anche a un passeggero che, nel tentativo di sedare gli animi, ha subito alcune percosse dal parte dell’ultrasettantenne, il quale aveva già procurato un danno al mezzo, rompendo il vetro della porta anteriore con il suo bastone. Grazie all’intervento di una pattuglia del gruppo Tuscolano Polizia Locale, in servizio di controllo nell’area del terminal Anagnina, l’uomo è stato fermato.

Allertati dall’autista del Cotral, gli agenti hanno raggiunto l’aggressore, intento ad allontanarsi, e lo hanno condotto presso gli uffici del Comando di zona. Già con precedenti penali a carico, F.U. ora dovrà rispondere dei reati di violenza, minacce e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, danneggiamento di mezzo pubblico e interruzione di pubblico servizio.