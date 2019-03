Indagato Frongia. Virginia senza più amici

L'«urtimo amico va via», recitava una triste canzone di Franco Califano. E tristezza sarà certo il sentimento che deve aver provato ieri il sindaco Virginia Raggi per l’addio - o l’arrivederci - alla Giunta del fedelissimo Frongia, assessore allo Sport indagato per corruzione nell’ambito di una tranche dell’inchiesta sul nuovo stadio della Roma.

Daniele Frongia, ieri, venuto a sapere dell’indagine nei suoi confronti, si è autosospeso dal MoVimento 5 Stelle rimettendo le deleghe da assessore, lasciando Virginia sempre più sola. E questa volta non si tratta di una persona come il presidente del Consiglio comunale Marcello De Vito (arrestato l’altro ieri, ndr) «che non l’ha mai particolarmente amata», come ha sottolineato l’altro ieri il sindaco ai microfoni della trasmissione "Porta a Porta".

Frongia sarebbe indagato per aver suggerito al costruttore Parnasi, per un’assunzione, il nome di una sua amica.

Ora le attenzioni della Procura sono rivolte a uno degli uomini storicamente più vicini al primo cittadino, a un pezzo importante e portante di quel "Raggio magico" che ha visto già cadere teste come quella di Raffaele Marra e Salvatore Romeo. Erano loro, insieme a...

