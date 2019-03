Stadio della Roma, indagato per corruzione anche l'assessore allo Sport Frongia

L’assessore allo Sport del Comune di Roma, Daniele Frongia, è indagato per corruzione nell’ambito dell’inchiesta su Luca Parnasi e il progetto dello Stadio della Roma. Ieri un altro filone d’indagine partito dall’inchiesta sull'imprenditore Parnasi, ha portato a quattro arresti e in carcere è finito l’ormai ex presidente dell’Assemblea Capitolina Marcello De Vito. Il nome dell'assessore allo Sport, fedelissimo della sindaca di Roma Virginia Raggi, sarebbe stato riportato da Parnasi nel corso dei suoi interrogatori.

"Ho appreso di essere coinvolto nell’indagine Rinascimento del 2017, per la quale non ho mai ricevuto alcuna comunicazione, elezione di domicilio o avviso di garanzia" dichiara l'assessore allo Sport. "A seguito di informazioni assunte presso la Procura, il procedimento a mio carico trarrebbe origine dall’interrogatorio di Parnasi del 20 settembre 2018, già uscito all’epoca sui giornali, in cui lo stesso sottolineava più volte di non aver mai chiesto né ottenuto favori dal sottoscritto. Con il rispetto dovuto alla magistratura inquirente, avendo la certezza di non aver mai compiuto alcun reato e appurato che non ho mai ricevuto alcun avviso di garanzia, confido nell’imminente archiviazione del procedimento risalente al 2017".