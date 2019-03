Risate e musica per la clownterapia

Dopo il grande successo delle prime tre edizioni, torna venerdì 22 marzo dalle 19.30 al Gus Club l“Apericlown” della Capitale. Una serata all’insegna della risata e della musica ma soprattutto della solidarietà quella organizzata da "Teniamoci per Mano ONLUS", associazione che dal 2008 si occupa di clownterapia in 40 ospedali e nelle residenze per anziani in tutta Italia con 700 volontari.

A Roma i clown dell’associazione prestano settimanalmente e in modo gratuito il proprio servizio portando allegria, risate e spensieratezza nei reparti di pediatria degli Ospedali Pertini e San Camillo-Forlanini, nella residenza per anziani Istituto Santa Margherita e in una struttura dedicata a persone affette da Sindrome di Down. I clown e i successi dance italiani e internazionali animeranno un appuntamento nel quale una percentuale dell’incasso andrà alle attività dell’associazione che potrà essere sostenuta anche acquistando uova di cioccolato. Ingresso dalle 19.30 a 15 euro con consumazione e buffet. Gus – Bar and Social Club, Via Dei Cosmati 3, Roma (Zona Piazza Cavour).