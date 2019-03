Brucia il campo nomadi a Monti Tiburtini. La paura dei residenti: "L'avevamo detto"

Brucia il campo nomadi di via dei Monti Tiburtini. Nel video del comitato di quartiere fiamme alte nel campo che ha fatto tribolare i residenti per i roghi tossici che assediano il quartiere e contro i quali in questi giorni sono scesi in piazza. Ma Fabrizio Montanini, il leader del comitato di quartiere fa l'appello: niente commenti beceri, potrebbero esserci vittime. I vigili del fuoco sul posto dalle ore 20.35 di stasera per spegnere il maxi incendio all'altezza del civico 612. Sul posto in pochissimi minuti almeno cinque squadre dei vigili del fuoco. Al momento pare che non si siano vittime o feriti. Sul posto le forze dell'ordine.