Schianto sulla Pontina, frontale sull'Ostiense. Feriti e rallentamenti

Traffico in tilt sulla Pontina in direzione Roma, dopo il grave incidente avvenuto questa mattina all’altezza di Pomezia. A causa di un tamponamento, una delle due auto coinvolte nello scontro si è ribaltata. Due i feriti trasportati in ospedale in codice giallo. Sul posto vigili del fuoco e 118.

Nella notte un altro grave incidente si era verificato su via Ostiense dove un 33enne, poi risultato positivo al narcotest, è in gravi condizioni dopo aver causato un frontale con un’altra vettura, a bordo della quale viaggiavano anche due bambini rimasti feriti. L’incidente intorno alle 4,30. quando la Smart guidata dal 33enne che procedeva in direzione Roma si è prima schiantata su un cartello stradale per poi finire contro l’auto che procedeva in senso inverso.