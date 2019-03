Bus Cotral carico di studenti finisce nella scarpata

È uscito di strada mentre stava percorrendo via San Bartolomeo, a ridosso del centro di Grottaferrata. Un autobus Cotral è finito nella scarpata a ridosso dell'ex Cavallino poco dopo le 14.20 schiantandosi sulla ringhiera del marciapiede e finendo la sua corsa nella sottostante via Roma. A bordo del bus viaggiavano molti studenti. Sul posto per i soccorsi diverse ambulanze del 118, i vigili del fuoco, la polizia locale di Grottaferrata ed i carabinieri della locale Stazione. Almeno tre ragazzi sarebbero stati portati in ospedale.