Blitz nel sottopasso, sgomberato il tunnel-dormitorio

Continua la lotta all’illecito e al ripristino del decoro urbano per mano della Polizia Locale di Roma Capitale. La scorsa notte un intervento del Reparto Pics (Pronto Intervento Centro Storico), intervenuto in un sottopasso in via Cristoforo Colombo, altezza via dei Georgofili, ha permesso di mettere in sicurezza un’area a forte rischio sanitario, agendo a tutela di persone che vivevano in una situazione igienica di notevole precarietà. Nel sottopasso è stato scoperto un vero magazzino-dormitorio. La merce rinvenuta, perlopiù frutto di attività di rovistaggio, era pronta per essere smistata nei mercatini dell'illegalità.

Gli agenti hanno identificato 25 persone di nazionalità romena, che dormivano all’interno. Gli occupanti avevano bloccato tutti gli accessi mettendo in pericolo la loro stessa incolumità: sono state trovate bombole e materiale infiammabile che avrebbe potuto scatenare un incendio in qualsiasi momento. La zona è stata sanificata e circa 25 metri cubi di rifiuti sono stati distrutti a mezzo Ama. Operatori del SIMU e del Municipio di zona hanno saldato gli accessi per impedire nuove occupazioni.