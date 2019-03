Capannelle detta le sue condizioni: "Così ripartono le corse all'ippodromo"

Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma da quanto trapela, la riunione dei soci della Hippogroup - la società che da 72 anni gestisce l’ippodromo delle Capannelle - avrebbe preso la decisione di aprire una finestra di dialogo con il Ministero delle Politiche agricole e forestali (Mipaaft) da cui dipendono i finanziamenti per le attività dell’ippica. Sarebbe, infatti, stata spedita al Mipaaft una lettera ufficiale in cui Hippogroup annuncerebbe, al verificarsi di determinate condizioni, la propria disponibilità a concordare con il Ministero la ripresa delle corse. Nessuna risposta ufficiale, invece, sarebbe stata spedita al Campidoglio. Attesa nella giornata odierna anche una comunicazione ufficiale di Hippogroup.