8 Marzo, la poesia dei vigili del fuoco romani per le donne

"Hai combattuto la violenza, con le armi del sorriso, un po' del tuo cuore urla e non indietreggia". 8 Marzo, vigili del fuoco romani poeti per la Festa della Donna 2019. Ecco l'omaggio in versi "Per ogni donna", per celebrare tutte le donne del mondo. E il testo integrale della redazione "Out of Fire". "Tra cielo e terra, i sentieri ci sfuggono, i passi veloci divorano l'orizzonte e una voce distante ci ricorda il giorno che verrà.

Hai gridato la pace

colorando la tua ombra

Hai condiviso i tuoi frutti

accostandoli al colore della pelle.

Hai raccontato l'indecedenza

dei tuoi simili, cacciandoli dalla piazza.

Hai combattuto la violenza

con le armi del tuo sorriso.

Ora vivi l idea di essere protagonista ,

e come dice il poeta

ad ogni male di donna

un po' del tuo cuore

urla e non indietreggia ,

lasciando che il suo rosso aiuti l'altro in un unico abbraccio.