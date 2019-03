Va a fuoco appartamento al quinto piano. Palazzina evacuata

Dalle 6.30 squadre del Comando di Roma stanno intervenendo nel Comune di Roma in Via Mario Chiri n°25 per l'incendio di un appartamento al quinto piano di una palazzina. Sul posto due Squadre dei Vigili del Fuoco, un'Autobotte, un'Autoscala e il Capo Turno Provinciale. Il personale dei pompieri prontamente intervenuto ha provveduto a spegnere l'incendio. La palazzina è stata evacuata. Solo la proprietà è rimasta leggermente intossicata ed è stata assistita dal personale medico del 118.