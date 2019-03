Leopardi e Manzoni raccontano l'Europa di oggi

Nell’ambito dei periodici incontri istituzionali promossi dalla Fondazione De Sanctis per le celebrazioni del bicentenario desanctisiano, giovedì 7 marzo alle ore 17 presso la Corte dei Conti (Aula Turina, Edificio Montezemolo in via Antonio Baiamonti 6, Roma) si svolgerà il simposio «Europa: fede e disincanto. Leopardi e Manzoni». Un’occasione per fare il punto sullo stato di salute del vecchio continente tra cultura, filosofia, ricerca e innovazione. Interverranno per i saluti istituzionali: Angelo Buscema, Presidente della Corte dei conti; Francesco De Sanctis, Presidente della Fondazione De Sanctis; Laura Castelli, Sottosegretaria al Mef; Vincenzo Scotti, Presidente dell’Università Link Campus; Paola Passarelli, Direttore Generale Biblioteche e Istituti Culturali del Mibact. Prevista la partecipazione di: Giorgio Lattanzi, Presidente della Corte Costituzionale; Filippo Patroni Griffi, Presidente del Consiglio di Stato. Interverranno il filosofo Massimo Cacciari e l’attrice Valeria Solarino che leggerà alcuni brani del Leopardi e del Manzoni. Condurrà l’evento Benedetta Rinaldi. L’ingresso sarà consentito entro e non oltre le ore 16.30.