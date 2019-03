"Anna Frank da laziale a romanista", scritte come insulti da stadio a Garbatella

Ancora scritte offensive e il nome di Anna Frank usato come insulto da stadio. Stavolta è accaduto in piazza Geremia Bonomelli, alla Garbatella a Roma, dove sono state trovate due scritte, una su un muretto e una sull’asfalto. Sul posto i motociclisti del reparto Pics della polizia locale di Roma Capitale. In una delle scritte, «Laziale Anna Frank», il termine «Laziale» è stato poi cancellato con la vernice spray e sostituito da «Romanista».