Escrementi di topo nella scuola materna

Ancora topi nelle scuole. A finire sotto osservazione stavolta è la materna «Via Anagni» dell’omonimo istituto comprensivo romano. Escrementi di topo ritrovati in alcune classi dell’infanzia, che hanno fatto salire la preoccupazione nei genitori.



«Mercoledì sono stato informato ufficiosamente dell’accaduto sulla chat di WhatsApp. Nessuna comunicazione di altro tipo. Ho saputo che la scuola si è subito attivata sul caso, ma giovedì le lezioni si sono svolte regolarmente. Oggi (ieri, ndr) mio figlio non l’ho portato perché, sempre sulla chat che abbiamo, le maestre hanno invitato le famiglie, se possibile, a non portare i figli a scuola, per continuare l’attività di pulizia che stanno svolgendo con grande disponibilità e che proseguirà con l’ausilio della ditta incaricata nel weekend», racconta Flavio, rappresentante di classe sezione scuola materna. «Stamattina (ieri, ndr) nemmeno mio figlio è andato a scuola. Credo che trovare maestre con i guanti a pulire e i bambini che sono entrati radunati in un androne, fuori dalle classi, nonostante l’organizzazione non sia mancata, con i sacchi di giocattoli sui banchi e l’odore forte di detersivi e aceto nell’aria, non sia molto edificante. Sono situazioni che ci lasciano perplessi», dice S.A., una mamma. «Fuori al cortile - prosegue - si stanno facendo dei lavori, ci sono anche grosse buche in terra. C’è pure un cantiere fermo da tempo nei pressi della struttura. Magari potrebbe aver influito».



«Lunedì potremmo trovarci nelle stesse condizioni. Forse sarebbe stato meglio chiudere la scuola per qualche giorno - evidenzia M., un’altra mamma - perché gli ambienti sono aperti ed è normale che se ci sono i topi comunque girano». La dirigente scolastica dell’istituto, Maura Frasca, contattata da Il Tempo, spiega: «Abbiamo attuato tutte le procedure in tempi da protocollo. La derattizzazione, a cui ha provveduto tempestivamente il V Municipio, Ufficio Verde pubblico e scolastico, mettendo le trappole nelle classi, e poi la disinfezione, con le maestre che hanno pulito tutti gli armadi, i giocattoli già da ieri sera (l’altro, ndr), dimostrando una disponibilità eccezionale. Mentre domani (oggi, ndr) la ditta di pulizia farà quello che si chiama lo “sgrosso”, cioè la pulizia a fondo con i macchinari». «Oggi (ieri, ndr) non ho chiuso il plesso perché non ho la facoltà di farlo. Lo si fa solo per gravi urgenze. Alcuni bambini sono rimasti a casa, molti erano presenti». «C’è collaborazione anche da parte delle mamme - rimarca la preside del “Via Anagni” - stiamo procedendo alla pulizia dell’intero plesso. E lunedì monitoreremo nuovamente. Ho contattato la Asl per un ulteriore intervento. Mi hanno detto di inviare una mail, così ho fatto». «Dopo le segnalazioni di alcuni genitori abbiamo presentato un question time urgente all’assessore all’ambiente municipale, che ha ora la delega in materia di verde scolastico», annunciano il capogruppo e il coordinatore di Fratelli d’Italia in Municipio V, Fabio Sabbatani Schiuma e Daniele Rinaldi, insieme a Francesco Figliomeni, vicepresidente dell’assemblea capitolina. «Chiediamo - aggiungono gli esponenti di FdI - un monitoraggio anche nelle altre scuole di competenza municipale, oltre all’esito del bando di gara per la derattizzazione che il Municipio V avrebbe indetto».