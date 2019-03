Ubriaco investe 14enne e scappa. Preso dai carabinieri

Urta una 14enne con la macchina e scappa, automobilista di 31 anni denunciato dai carabinieri per lesioni personali stradali, fuga del conducente, guida in stato d’ebbrezza e oltraggio a pubblico ufficiale. L’uomo romano residente in zona Borghesiana ieri sera alle 21.30 al volante di una Golf ha urtato una 14enne mentre si trovava su via Aurelia all’altezza del km 28,100 a Torrimpietra. Immediate sono scattati i soccorsi per la ragazzina che è stata medicata con una prognosi di 7 giorni e per rintracciare il pirata della strada. Attraverso le testimonianze dei presenti e dagli accertamenti i carabinieri di Torrimpietra e Passoscuro intervenuti sul posto alle 23 circa sono riusciti a trovare il 31enne e a portarlo in caserma. L’uomo si è rifiutato di sottoporsi all’alcol test e agli accertamenti tossicologici e, all’interno della caserma di Torrimpietra, si è filmato con il telefono cellulare mentre insultava i carabinieri. Lo smartphone e l’automobile sono stati sequestrati.