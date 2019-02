Investono un motociclista e scappano, tre francesi denunciati

Avevano provocato un incidente stradale in via Settembrini, a Roma, procurando lesioni gravissime a un motociclista, e si erano dati alla fuga. Dopo approfondite indagini i tre giovani, di nazionalità francese, sono stati rintracciati dagli agenti della Polizia di Roma Capitale, poco prima di lasciare il territorio nazionale.

Nella tarda serata del 21 febbraio un pattuglia del I Gruppo Prati Municipio 1 è intervenuta in via Luigi Settembrini a seguito di incidente stradale con feriti, avvenuto tra un motociclo e un autoveicolo. Il motociclista, colpito violentemente dall'auto, è stato sbalzato contro una vettura in sosta, mentre il conducente dell'auto, un'Alfa Romeo, è fuggito. Il ragazzo, italiano di 23 anni, a seguito dell'urto, è stato trasportato all'ospedale Santo Spirito riportando lesioni gravissime. Il Reparto di Polizia giudiziaria del I Gruppo Prati ha avviato subito le indagini per rintracciare il responsabile e dalle prime verifiche ha accertato che l'autovettura era stata presa a noleggio, in un'agenzia con sede all'aeroporto di Fiumicino, da un cittadino straniero.

Dalle successive verifiche, non riscontrando alcuna "dichiarazione di ospitalità" a nome dell'intestatario del contratto di noleggio nelle attività ricettive della Capitale, sono state assunte informazioni dalla Polizia di Frontiera dell'Aeroporto di Fiumicino, dalla quale è emersa la prenotazione di un volo a nome dello stesso per il giorno 24 febbraio. Per rintracciare il responsabile prima che lasciasse il territorio nazionale, sono state avviate ulteriori e complesse indagini, in collaborazione con i caschi bianchi del Gruppo Centro, ex 'Trevi', che hanno portato all'individuazione dell'autovettura nelle vie del Centro Storico, in zona piazza di Spagna. Dopo diverse ore di appostamento sono state fermate per accertamenti tre persone, due uomini e una donna, mentre salivano a bordo del veicolo. Condotti all'ufficio di fotosegnalamento del Comando di via della Consolazione, è stata accertata l'identità del conducente, L.B., 22 anni, è stato denunciato per lesioni gravissime, fuga e omissione di soccorso. Gli altri due giovani ora sono indagati in concorso per il reato di omissione di soccorso e il veicolo è stato posto sotto sequestro. L'accurata e tempestiva attività di indagine avviata dagli agenti, diretti dal Comandante Maurizio Maggi, ha consentito di rintracciare i responsabili prima che potessero rimpatriare.