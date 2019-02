Si apre la porta: passeggeri del bus scaraventati in strada

Grande paura la scorsa notte a bordo di un autobus Atac, a Roma: nei pressi di Porta Maggiore, mentre il mezzo stava effettuando una curva, a causa di un guasto alle porte centrali che si sono aperte, tre passeggeri sono finiti per terra. Sembra si sia rotto un perno che reggeva la porta centrale. Uno dei tre passeggeri è rimasto ferito in maniera non grave. «Tre passeggeri scaraventati in strada per l’apertura di una porta dell’autobus. Tra incendi e mezzi che cadono a pezzi, oramai per l’Atac è una debacle totale e i passeggeri sono sempre più a rischio. Raggi quando capirà che deve passare dagli annunci ai fatti? Serve la manutenzione. Il Campidoglio non aspetti che ci scappi il morto», è il commento di Stefano Pedica del Pd in merito all’incidente avvenuto sull’autobus N18.