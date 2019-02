"Rilanciare l'ippica con nuovi investimenti"

Vi ringrazio per l’invito che avete voluto rivolgermi, ma impegni istituzionali mi impediscono di essere oggi con Voi per prendere parte ad un’iniziativa così importante per il settore dell’equitazione e dell’ippica.

Il ruolo del cavallo, attraverso la storia del Paese, si è evoluto nel corso degli anni da strumento di lavoro nei campi e mezzo di trasporto, a compagno fidato nello sport, nella pet-therapy e nella vita all’aria aperta. Il cavallo è un compagno di gioco, di divertimento, di vita. Questa fiera permette a tutti di conoscerlo in tutte le sfaccettature.

L’Ippica è uno sport importante di rilevanza storica per il Paese e un comparto d’eccellenza nazionale volto a valorizzare i luoghi in cui l’ippica nasce e si sviluppa.

La strada del rilancio è passata in questi primi mesi di Governo nel fronteggiare le emergenze non affrontate per anni e in alcuni casi addirittura create da coloro che avevano la responsabilità politica di dare risposte concrete agli ippici. In quest’ottica abbiamo accelerato le procedure per il pagamento dei premi al traguardo e delle provvidenze agli allevatori, in quanto era doveroso risolvere la situazione dei ritardi, che erano diventati insostenibili per chi crede ed investe in questo settore.

L’altro obiettivo raggiunto è stato quello di scongiurare il blocco dell’ippica dipendente dalla situazione contrattuale delle società di corse, creata dal decreto di classificazione degli ippodromi.

Nello specifico, il nostro impegno per il 2019 è riformare il decreto Castiglione del 2016, intervenendo soprattutto su quei fattori che ne hanno precluso l'attuazione, nel rispetto di criteri che assicurino proporzionalità e una giusta gradualità nell'assegnazione delle risorse.

Dar valore all’ippica vuol dire, anche, valorizzare i territori in cui questo settore si sviluppa, fornendo alle autonomie locali nuovi introiti da investire e la possibilità di valorizzare luoghi, spesso, di grande valore artistico. Occorrerà, dunque, salvare e rilanciare questo settore creando delle sinergie volte ad unire all’evento sportivo quello culturale o artistico. Occorrerà trasformare l’ippodromo e l’evento sportivo dell’ippica in un evento mediatico, in un posto dove le famiglie possono portare i propri bambini a vedere, vivere e conoscere il cavallo, protagonista indiscusso di ogni evento.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo segue con attenzione il settore dell’ippica. Lavoriamo per rilanciare il settore, la priorità è tutelare il benessere del cavallo, aiutare gli allevatori e sostenere la filiera.