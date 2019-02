Ruspe in azione, via le baracche da lungotevere di Pietra Papa

Ruspe in azione sul lungotevere di Pietra Papa, in zona Portuense. UN mese fa il ritrovamento del cadavere di un clochard, morto da giorni nel degrado, aveva acceso i riflettori sugli insediamenti abusivi sorti negli anni sugli argini in quella parte del Tevere. I vigili urbani stanno rimuovendo baracche e ripari di fortuna nascosti dalla vegetazione per bonificare l'area (fotoservizio di Francesco Benvenuti).