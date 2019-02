Alleluia, lo stadio della Roma si fa. Raggi: "Cantieri entro l'anno"

"Diciamo subito che lo stadio si farà e i proponenti possono aprire i cantieri entro l'anno". Ad annunciarlo è la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in conferenza stampa. "Il taglio delle cubature non va a impattare sulla mobilità. Il progetto dello stadio conferma che la scelta della mobilità sostenibile è la strada giusta", aggiunge. "Ho chiesto questo parere che è andato a vedere un progetto già approvato in conferenza dei servizi - prosegue - non ero obbligata ma come amministratore avevo esigenza di verificare che tutti gli ok avuti dal processo portasse benefici effettivi ai cittadini romani e questo parere esterno conferma e rassicura questo dato". Poi la sindaca sottolinea: "Non siamo contro le opere e le grandi opere, e lo stadio lo è, ma a favore delle opere utili che portano benefici alla città e ai cittadini come in questo caso dove si riqualifica un quadrante della città". E parla anche del dibattuto tema sulla trasparenza per il quale spiega "sarà richiesta una calendarizzazione al presidente De Vito di un consiglio straordinario specifico sullo stadio e su questo parere. Non abbiamo nulla da nascondere".

Sul problema viabilità e strade interviene il professor Bruno Dalla Chiara del politecnico di Torino al quale la sindaca ha affidato un parere terzo sul tema dell'impianto giallorosso. Il riferimento è alla stazione Tor di Valle sulla Roma-Lido e alla stazione Magliana sulla linea FL1. "Il problema dei trasporti è superabile con un offerta multimodale, queste azioni -spiega - vanno attuate in tempi contenuti".