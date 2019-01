Un altro rogo tossico a Tor Sapienza. Il campo nomadi colpisce ancora

Ri-brucia Tor Sapienza. Senza pietà. Altro rogo tossico in via Salviati sprigionato dalla combustione di rame e altri metalli ad opera dei rom dell’omonimo campo nomadi a due passi dalle abitazioni. L’ennesima colonna di fumo nero che intossica il cielo e l’esistenza della periferia est della Capitale. “Ecco il forno delle meraviglie”, ironizzano i residenti postando gli scatti sui social. “Qui ormai non si respira più”.