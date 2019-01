Dopo la lite con il buttafuori all’ingresso si è allontanato, è salito al volante della sua Classe B nera e si è scagliato con forza contro le transenne all’entrata investendo uno dei buttafuori che invano aveva tentato di bloccarlo. E’ successo la notte scorsa, poco prima delle 3, davanti alla discoteca Qube in via di Portonaccio. I minuti di follia sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza all’esterno del locale e ora in mano ai poliziotti impegnati nelle indagini insieme agli agenti del Gruppo Tiburtino. Due uomini addetti alla sicurezza sono stati trasportati in codice giallo, uno al Vannini l’altro al San Camillo. I due si rimetteranno in 10 e 14 giorni. Nella fuga spericolata la Mercedes, ritrovata poco fa in via Mammucari (zona Colli Aniene), ha danneggiato anche due auto in sosta.