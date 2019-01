Fulmine si abbatte sulla stazione Ostiense. Treni cancellati e ritardi

Un’intensa scossa di elettricità nelle case che ha terrorizzato i residenti del quartiere, poi il grande boato che ha fatto vacillare la corrente per qualche secondo. Un fulmine si è abbattuto sulla Stazione Ostiense causando disagi, tra cui probabilmente il blocco alla linea ferroviaria. Dalle 17.15 il traffico ferroviario fra Roma Ostiense e Roma Tuscolana è stato sospeso per “guasto tecnico”. I treni hanno registrato cancellazioni e ritardi fino a un'ora, come pure segnalato dai pendolari in rete. Il disservizio è stato risolto dai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e la circolazione sta tornando regolare su quasi tutte le tratte interessate (FL1, Roma – Fiumicino Aeroporto; FL3, Roma – Viterbo; FL5, Roma – Civitavecchia).