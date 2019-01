Capitale bestiale. A Labaro spuntano maiali sotto il Gra

Sono tornati e sono pure molti di più dell' ultima ondata. Come accade in altri Municipi della città. Davanti alla rassegnazione dei cittadini per la questione che continua a proliferare nei vari quadranti, la notizia è che nella Capitale d' Italia gli insediamenti abusivi ora replicano ad intermittenza di mesi i luoghi più «battuti» negli anni. Sono di nuovo al loro posto gli ospiti del sottopasso di Labaro nei pressi della stazione La Celsa, a Roma Nord, inse diamento abusivo sgomberato copiosamente nel 2010, poi ricostituitosi e scomparso svariate volte.

In mezzo alla fronde appare la visione già dall' alto: un vero e proprio villaggio -dimora con le aree all' interno suddivise come in un appartamento. Tutto con materiale raccattato. Tappeti e baldacchini. Sedie, poltrone da ufficio, sofà, mobiletti, tavoli di fortuna e teloni a coprire fermati da cartoni. Panni stesi e vestiti sparsi. Accanto ad una mega discarica di avanzi ed altro retaggio della quotidianità degli occupanti...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI