"Le monetine della fontana di Trevi restano alla Caritas"

"Il denaro raccolto nella Fontana di Trevi a Roma resterà alla Caritas diocesana. Anzi, anche le monete raccolte nelle altre fontane della Capitale saranno destinate all'organismo caritativo diocesano, per un totale approssimativo di 200.000 euro aggiuntivi". Lo ha detto all'Osservatore Romano la sindaca di Roma Virginia Raggi come riporta il sito del quotidiano.

"La Caritas e tutte le migliaia di persone assistite dai suoi operatori spiega la Raggi possono stare tranquille. Garantisco io, in prima persona, che non verrà mai meno il contributo di questa amministrazione. Per quanto riguarda le monetine, confermo che resteranno a disposizione delle attività caritatevoli dell'ente diocesano. Nessuno ha mai pensato di privare la Caritas di questi fondi. L'ente diocesano svolge un compito importante per tanti bisognosi e per la città di Roma che vuole continuare a essere la capitale dell'accoglienza dei più deboli".