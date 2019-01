I rifiuti invadono Roma e i presidi minacciano di non riaprire le scuole il 7 gennaio. La situazione in giro per la Capitale è sotto gli occhi di tutti e non cambia nemmeno davanti a scuole e asili. Anzi, in alcuni istituti sono stati perfino avvistati topi. Per questo i presidi della Capitale hanno scritto alla sindaca Raggi minacciando di non aprire le scuole al rientro dalle vacanze di fine anno se la situazione non migliorerà nelle prossime ore.