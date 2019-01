Torrenova, cuccioli abbandonati a Capodanno in strada. Poliziotto li adotta

Una buona stella ha assistito i due cuccioli di cane che nel pomeriggio del 31 dicembre sono stati abbandonati in zona Torrenova dal conducente di un’auto che poi si è allontanata velocemente. Uno degli agenti del Reparto Volanti, intervenuti sul posto in seguito alla segnalazione di alcuni cittadini che avevano assistito alla scena, ha deciso di adottare i due cuccioli. In corso le ricerche per individuare l’autore del gesto.