Muore di freddo all'Ardeatino. La Cri: "Siamo in emergenza"

E' stato trovato senza vita stamattina in un parco sull'Ardeatina un uomo di 50 anni di origine polacca. La vittima avrebbe perso la vita per le basse temperature della notte scorsa. Il cadavere è stato scoperto in piazza Lorenzo Lotto. Alcuni abitanti della zona hanno visto il corpo su una panchina e hanno dato l'allarme al 118 che, a sua volta, ha allertato i carabinieri. I medici giunti sul posto hanno dichiarato che l'uomo è morto per il freddo mentre i carabinieri della stazione San Sebastiano e del Nucleo operativo Eur sono arrivati per svolgere i rilievi. La salma è stata trasportata all’istituto di medicina legale di Tor Vergata a disposizione dell’autorità giudiziaria. A lanciare l'allarme freddo è anche la Croce rossa italiana, che attraverso il presidente non esita a dichiarare che nella Capitale il piano freddo non basta. "Siamo molto preoccupati per il calo delle temperature su Roma. La notizia di queste ore della morte di un uomo senza dimora presumibilmente per un malore legato al freddo è drammatica. Come è drammatica la situazione in cui si trovano migliaia di persone nei nostri quartieri che non trovano altro che la strada come riparo di fortuna", ha detto Debora Diodati, Presidente della Cri. E ancora: "Il piano freddo del Comune a cui anche noi stiamo partecipando non riesce ancora a raggiungere, però, i grandi numeri di quel popolo estremamente fragile di clochard che vive nella nostra città, così come non può essere sufficiente l’impegno del volontariato, sebbene le nostre unità di strada battano ogni angolo dei nostri quartieri. Siamo ormai in una situazione di vera emergenza, che si ripete ciclicamente ogni anno. E come ogni anno, si contano purtroppo anche le vittime. Croce Rossa di Roma attiva da subito il numero della sua sala operativa, lo 06.5510 per segnalazioni di situazioni particolarmente critiche".