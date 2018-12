Traiano Boxe Integrato aiuta i bambini e le famiglie in difficoltà

E' terminato "Un Natale per tutti. Raccolta alimentare per dare un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà". E per venti famiglie in difficoltà le festività natalizie sono state più serene. La raccolta è stata organizzata dalla Traiano Boxe Integrato Fiumicino Onlus, che accoglie bambini e ragazzi disabili, ad esempio autistici e portatori di sindrome di down del comune di Fiumicino, con l’obiettivo di rendere accessibile a tutti, nel rispetto delle aspirazioni, delle capacità e delle diversità da riconoscere e valorizzare di ciascun individuo, la pratica dell’educazione fisica che, per i disabili, diventa uno strumento privilegiato di sviluppo individuale, integrazione, educazione sociale e di miglioramento della salute e della qualità della vita attraverso i corsi e le attività gratuitamente offerti.

In tanti hanno risposto all'appello della Traiano Boxe donando, durante il mese di dicembre, una grande quantità di alimenti di prima necessità come pasta, olio, conserve di pomodoro ma anche dolci tipici del periodo natalizio acqua e bevande in genere oltre a prodotti per l'igiene personale e la pulizia. Un grande gesto corale di responsabilità e solidarietà di giovani, anziani e intere famiglie, a cui va il più sentito ringraziamento per aver reso possibile la riuscita di questa iniziativa.

“L'Associazione che mi onoro di rappresentare – dice Valentina Rondinella, presidente della Traiano Boxe Integrato Fiumicino Onlus – ringrazia tutti i cittadini e gli amici che hanno reso possibile il successo della raccolta alimentare, in particolare un sentito ringraziamento all'onorevole Mario Baccini, al dott. Giovanni Schiavo 1° Lgt della Guardia Costiera, a tutta la Famiglia De Falco, Querino Secci, Federica Cerulli, Ugo cassone, Massimiliano Terzigni, Massimo e Paola Merlini ed all'autosalone Gp Motors di Fiumicino per l'attiva collaborazione dimostrata”.

I generi alimentari raccolti verranno distribuiti a venti famiglie del Comune di Fiumicino, vista la grande partecipazione e la considerevole quantità di alimenti e prodotti donati, l'Associazione ha inoltre deciso di aiutare anche la Casa famiglia di Passo Scuro che accoglie minori con difficoltà familiari ed economiche, donne italiane e immigrate anche gestanti.

“Concludiamo questa Raccolta con la felicità di vedere il sorriso sul viso di molte persone, adulti, bambini ed anziani – conclude Valentina Rondinella – La grande partecipazione che ha riscosso la nostra iniziativa è ciò che mi gratifica di più e mi conforta il pensiero che insieme si può aiutare concretamente il prossimo".