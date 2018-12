Raggi e Appendino: derby al peperoncino

Città 5 Stelle che vai, divieto (o no) sullo spray al peperoncino che trovi. È un derby tutto grillino e tutto al femminile quello sul divieto di avere con sé uno spray al peperoncino il 31 dicembre prossimo, la notte dell’ultimo dell’anno.

Chiara Appendino, sindaca 5 Stelle di Torino, da una parte e Virginia Raggi, sindaca 5 Stelle di Roma, dall’altra. La prima lo ha vietato, la seconda no. Cominciamo dal nord, da Torino, dove Chiara Appendino ha appunto vietato tra le altre cose anche lo spray al peperoncino. Il Comune, pur non citando esplicitamente lo spray al peperoncino, con una ordinanza vieta il consumo, la vendita e la somministrazione, in piazza Castello e nelle vie limitrofe, di alimenti e bevande in lattine e contenitori di vetro. Vieta inoltre di portare ai festeggiamenti in piazza bombolette spray di ogni tipo. Città, Prefettura e Questura starebbero valutando anche delle misure per prevenirne l'uso. Questi divieti, nella città sabauda, sono stati presi probabilmente anche in seguito ai tragici avvenimenti del 3 giugno 2017 quando in piazza San Carlo, durante la proiezione pubblica della finale di Champions League, Juventus – Real Madrid, si scatenò il finimondo.

Le indagini avrebbero poi appurato che durante la proiezione della partita, a seguito dell’azione di un gruppo di rapinatori che avrebbero spruzzato spray urticante per aprirsi la strada dopo aver rubato oggetti di valore a persone del pubblico, si sarebbe scatenato l'inferno.

I presenti, impauriti, hanno infatti innescato una calca per la fuga dalla piazza, con una cronaca da bollettino di guerra: 1527 feriti e una donna morta per schiacciamento, dopo dodici giorni di agonia. Un precedente, questo, che deve aver spinto la Appendino ad adottare una linea dura sui divieti, anche per lo spray al peperoncino (che pure al giorno d’oggi è usato da molte donne come opzione di autodifesa contro eventuali aggressioni, soprattutto nelle uscite notturne), in vista del 31 dicembre prossimo. Altra storia, invece, a Roma, nella Capitale, dove è in arrivo ovviamente l'ordinanza per...

