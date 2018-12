Blocco ai pullman nel centro storico. I bus turistici paralizzano Roma

Centro storico in tilt a Roma a causa della manifestazione dei bus turistici davanti al Campidoglio. Chiuse tutte le vie d'accesso che portano a piazza Venezia, a partire da piazza della Bocca della Verità. La protesta a fronte della decisione del Consiglio di Stato di respingere la richiesta di sospensiva del nuovo regolamento del Comune di Roma per l’accesso dei pullman turistici nel centro storico a partire da gennaio. Nella Capitale si prevede un concentramento di bus turistici che si estende su via del Teatro Marcello e via dei Cerchi.